Гроссмейстер Сергей Карякин провел сеанс игры для юных шахматистов в Балашихе

В семейном центре «Непоседы» прошел шахматный турнир, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главным гостем стал многократный чемпион мира Сергей Карякин, который провел сеанс одновременной игры с воспитанниками подмосковных семейных центров.

Турнир объединил детей и подростков в возрасте от шести до 16 лет. Сначала участники сразились между собой, а затем — с гроссмейстером. Юные шахматисты удивили Карякина своим мастерством.

«Я не ожидал такого уровня подготовки. Ребята играли уверенно, а центр „Непоседы“ делает огромную работу, развивая шахматы среди детей», — отметил Карякин.

Мероприятие посетили глава Балашихи Сергей Юров и исполнительный директор Федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин. «Такие встречи учат ребят соревноваться, гордиться своим городом и воспитывают патриотизм», — подчеркнул Сергей Юров.

После награждения победителей состоялась встреча, на которой обсудили идею открытия шахматного клуба Сергея Карякина в Балашихе. Проект обещает стать новым шагом в популяризации шахмат среди молодежи региона.