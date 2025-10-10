Грейдирование двух участков сельских дорог провели в Люберцах

В селах Верхнее Мячково и Сельцо городского округа Люберцы провели грейдирование дорог по просьбам жителей. Также продолжается строительство тротуара в деревне Островцы.

«На улице Центральная в селе Верхнее Мячково и в селе Сельцо по просьбам жителей, в том числе озвученных на встречах в формате выездной администрации, проведены работы по грейдированию грунтового покрытия. Данные мероприятия позволили привести внутрипоселковые дороги в нормативное состояние и улучшили транспортную доступность», — сообщил начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский-Островцы» Николай Самара.

Николай Самара добавил, что в деревне Островцы продолжается обустройство тротуара. Специалисты уже установили бортовой камень.

Отметим, ранее по просьбе жителей было выполнено устройство нового тротуара в селе Сельцо.