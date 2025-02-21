Гражданский форум «Социальная сфера» пройдет во Фрязине 28 февраля

Во Фрязине состоится IV гражданский форум «Социальная сфера». Организатором станет Общественная палата Московской области в рамках реализации федерального проекта «ЗдравКонтроль».

В форуме могут принять участие жители Фрязина, Щелкова и Лосино-Петровского 28 февраля в 10:00 по адресу: Фрязинская детская школа искусств, проспект Мира, 7А.

Мероприятие посвятят обсуждению и решению вопросов в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, доступной среды, поддержки участников участников СВО и их семей.

Модератором форума станет председатель Комиссии по здравоохранению Общественной палаты Евгений Мартынов. В нем примут участие представители Министерства здравоохранения, Министерства образования, Министерства социального развития, Прокуратуры Московской области, Московской областной Думы, Комитета семей воинов Отечества и Государственного фонда «Защитники Отечества».