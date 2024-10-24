Гранты и льготы. Какая помощь доступна начинающим фермерам в Подмосковье

Центр агропромышленного развития Подмосковья продолжает оказывать помощь начинающим фермерам. Возможности для бизнеса, а также самые успешные практики аграриев в регионе обсудили в эфире программы «Земельный вопрос» на 360.ru с Яной Фомичевой.

Тамара Федорова уже не первый год разводит коз. Но построить новый корпус фермы решилась недавно. Поддержку нашла в центре агропромышленного развития Московской области. Там ей помогли оформить документы на грант. Получить финансовую помощь оказалось проще, чем предполагала фермер.

Она рассказывала, что для получения гранта на строительство пришлось серьезно подготовиться. Ферма открылась в 2019 году, а за помощью Тамара Федорова обратилась годом позднее, чтобы получить землю, поскольку цены начали расти.

«Практически девять месяцев мы вынашивали эту идею как ребенка, чтобы получить землю. А уже в 2021 году приступили к планировке», — рассказала Федорова.

Чтобы получить участок женщина объездила несколько городских округов, включая Коломну, где ей предложили на выбор целый список из участков. Однако земля оказалась далеко от Москвы, что создавало определенные трудности. Поэтому было принято решение обратиться в Минсельхоз Подмосковья.

«Я выбрала участок в 21 гектар и сказала, что именно он мне нужен. Там какие-то были нюансы, что они не могли нам дать. Поэтому Минсельхоз написал ходатайство, в котором рассказал, что мы будем заниматься разведением коз. После этого нам без торгов выделили этот участок», — добавила Федорова.

Она также подчеркнула, что в последующем сможет выкупить арендованный участок на льготных условиях. При этом процесс подачи документов на получения участка максимально прост. Отправить всю необходимую информацию можно через портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.