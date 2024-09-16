Грантовый конкурс для НКО запустили в Подмосковье

Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с Фондом президентских грантов запустили конкурс на предоставление грантов для НКО. Участвовать можно в четырех номинациях.

«В этом году общая сумма субсидий составляет более 81 миллиона рублей. В Подмосковье много организаций, которые помогают тем, кто в этом нуждается, занимаются нашей молодежью, развивают наш регион, делают его еще лучше. Мы стараемся регулярно поддерживать такие важные инициативы», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Грантовый конкурс проводится в регионе уже в четвертый раз. Это совместный проект с ФПГ и один из основных инструментов для некоммерческих организаций.

Прием заявок начнется 23 сентября и продлится до 22 октября. Финансовую поддержку можно получить за социальные проекты по культуре и искусству, соцзащите, молодежной политике и волонтерству. Участвовать могут любые зарегистрированные в Подмосковье НКО. Нужно будет описать идею проекта, его общественную значимость, планируемые результаты. К заявке понадобится приложить необходимые документы.

Подробнее об условиях и порядке проведения конкурса можно узнать на сайте мособл.гранты.рф.

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