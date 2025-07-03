Грант Минсельхоза поможет ферме в Ступине открыть зону отдыха и ресторан

В Подмосковье действует около 800 крестьянских хозяйств, некоторые из них развивают туризм. В этом году ферма Татьяны Шаньшиной из Ступино получила соответствующий грант от федерального Минсельхоза и уже занялась обустройством объектов для развлечений и отдыха.

Крестьянское хозяйство в селе Семеновское разводит коров — в прошлом году там произвели более 164 тонн молока, из него делают масло, творог, сливки и сыры. В рамках проекта по развитию сельского туризмам на ферме планируют создать зону отдыха с теплыми беседками, открыть ресторан и проводить мастер-классы для гостей.

В ведомстве напомнили, что К(Ф)Х Татьяны Шаньшиной работает с 2019 года. Уже через год после открытия оно получило грант для начинающих фермеров. На его средства были куплены 14 коров и оборудование для переработки молока. В прошлом году хозяйство также выиграло грант на развитие семейных ферм. Сейчас оно готовится купить модульный молокоперерабатывающий мини-завод.

С мерами поддержки сельхозтоваропроизводителей и фермеров Подмосковья можно ознакомиться на интерактивном портале.