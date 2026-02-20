Границы братской могилы советских воинов утвердили в селе Подъячево

Главное управление культурного наследия Подмосковья утвердило нормативный акт, который фиксирует границы и правила использования Братской могилы советских воинов. Объект культурного наследия регионального значения находится в селе Подъячево в Дмитровском округе.

На этом участке в конце 1941 года проходили интенсивные боевые действия периода контрнаступления Красной Армии на Клинском направлении.

Тогда оборону держали подразделения 1-й Ударной армии, в том числе 44-й, 47-й и 56-й стрелковых и морских стрелковых бригад. Им удалось остановить продвижение противника в сторону Дмитрова и Москвы.

Принятое решение закрепляет охранный статус территории захоронения. Оно направлено на сохранение исторической памяти о событиях военного периода, связанных с боями на подступах к столице.