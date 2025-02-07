График Центра медицинской профилактики опубликовали в Пушкино до 13 февраля

Мобильные медицинские бригады продолжают выезжать в отдаленные населенные пункты, а также на предприятия по предварительной договоренности. С 10 по 13 февраля жители Пушкино смогут пройти диспансеризацию, а женщины — обследование в мобильном маммографе. Пациентов будут принимать с 09:00 до 13:00.

Медработники будут вести приемы в амбулатории № 7 микрорайона Звягино 10 февраля, 11 февраля мобильный ФАП будет работать в селе Царево на базе ФАП № 9, а маммограф — у поликлиники № 9 в Ивантеевке. В среду 12 февраля обследование можно будет пройти у поликлиники № 4 в микрорайоне Клязьма, а 13 февраля мобильный ФАП отправится в деревню Степаньково. В этот день маммограф снова будет работать у поликлиники № 9 в Ивантеевке.

«На приеме пациенты заполнят анкету на выявление факторов риска развития хронических заболеваний и возрастной астении, сделают экспресс-анализ крови на холестерин и глюкозу, электрокардиограмму и спирометрию — проверят функцию внешнего дыхания, а также внутриглазное и артериальное давление. После обследования пройдет консультация с врачом», — уточнил заведующий Центром медицинской профилактики Абдрахим Джалиев.

Напомним, обследование доступно всем желающим, приезжать можно без предварительной записи. Потребуется только паспорт, СНИЛС и страховой полис.