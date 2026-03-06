График работы врачей в праздничные выходные опубликовали в Пушкино

В связи с празднованием Международного женского дня и длинными выходными с 7 по 9 марта, администрация Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова определила особый порядок работы своих подразделений.

Главная цель — обеспечить доступность медицинской помощи жителям округа в период праздничных гуляний. Службы экстренного реагирования и стационары в Пушкино и Ивантеевке продолжат функционировать в штатном, круглосуточном режиме. Роддом, травматологический пункт и все отделения круглосуточного пребывания готовы к приему пациентов в любой момент. В случае острых состояний, медицинская помощь будет оказана незамедлительно.

Работа поликлиник будет организована по следующему алгоритму: 7 марта все взрослые и детские поликлиники, а также женские консультации будут принимать пациентов по графику субботы. 8 и 9 марта большинство узких специалистов уйдут на выходные, однако первичная помощь сохранится.

Кабинеты неотложной помощи будут открыты все три дня 7, 8 и 9 марта с 08:00 до 18:00 в ключевых точках округа: взрослые поликлиники № 1, № 5 и № 9, а также детские поликлиники: № 1 и № 2.

«Для тех, чье состояние не позволяет лично посетить поликлинику, организована работа централизованного отделения неотложной помощи на дому. Вызовы принимаются ежедневно с 08:00 до 18:00, а выезды врачей к пациентам осуществляются до 20:00», — сообщили в медицинском учреждении.