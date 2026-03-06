График работы врачей в праздничные выходные опубликовали в Луховицах

В связи с предстоящим празднованием Международного женского дня и трехдневными выходными, Луховицкая больница переходит на особый график работы. Чтобы жители округа могли получить квалифицированную медицинскую помощь в период с 7 по 9 марта, все основные подразделения медучреждения продолжат свою деятельность, скорректировав часы приема.

Первый выходной день будет максимально приближен к обычному рабочему режиму субботы. Взрослая и детская поликлиники, стоматологическое отделение, а также женская консультация будут открыты для пациентов с 09:00 до 15:00. Прием в эти часы ведется по предварительной записи через портал Госуслуг или по телефону 122. Для тех, кому медицинская помощь потребуется незамедлительно, предусмотрены следующие форматы работы с 7 по 9 марта включительно: кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут принимать пациентов ежедневно с 08:00 до 20:00. Сюда можно обратиться без предварительной записи при острых болях, высокой температуре и других состояниях, не требующих госпитализации.

Служба вызова врача на дом также будет работать в усиленном режиме — заявки принимаются и обслуживаются ежедневно с 08:00 до 20:00. В праздничное воскресенье и понедельник стоматологическая служба перейдет на дежурный режим. Врачи-стоматологи будут принимать пациентов с острой болью с 09:00 до 14:00. Предварительная запись для получения экстренной помощи в эти дни не требуется. Без изменений, в штатном режиме 24/7, продолжат работу бригады скорой медицинской помощи, стационарные отделения больницы и приемный покой.