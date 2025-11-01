График работы в ноябрьские праздники опубликовали в больнице Зарайска

Для обеспечения первичной медико-санитарной помощи взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация Зарайской больницы будут функционировать в особом режиме. Прием посетителей запланирован на 1 ноября с 08:00 до 19:00 и на 3 ноября с 09:00 до 14:00. Традиционные праздничные дни, 2 и 4 ноября, объявлены нерабочими для этих амбулаторных отделений.

Пункт неотложной помощи в поликлинике также будет работать по специальному графику: 1 ноября с 08:00 до 19:00 и 3 ноября с 09:00 до 15:00. Соответственно, 2 и 4 ноября кабинет неотложной помощи будет закрыт. Особое внимание уделено доступности медицинской помощи для тех, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно добраться до медучреждения. Служба вызова врача на дом будет работать на протяжении всех праздничных дней, включая выходные, с 08:00 до 20:00.

Стоматологическая помощь также будет доступна в определенные часы: 1 ноября с 08:00 до 19:00 и 3 ноября с 09:00 до 15:00. В остальные дни, 2 и 4 числа, экстренная стоматологическая помощь будет предоставляться дежурным врачом.