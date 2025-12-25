График работы расчетного центра Подмосковья изменится в новогодние праздники

В период новогодних праздников в работе Единого расчетного центра Подмосковья произойдут изменения. С 31 декабря по 9 января включительно клиентские офисы не будут принимать посетителей.

К обычному графику они вернутся 10 января.

Онлайн-сервисы продолжат работать без перерывов. Личный кабинет на сайте и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» будут доступны ежедневно с 6:00 до 23:00, в том числе в праздничные дни.

Жители смогут онлайн решить вопросы, связанные с коммунальными начислениями, в том числе перечислить средства при помощи банковской карты или без комиссии через систему быстрых платежей, проверить баланс и увидеть детализацию в разделе «Умная платежка» и внести изменения в лицевые счета.

Также в личном кабинете и приложении можно получить консультации, направить обращения и документы, заказать поверку или установку счетчиков, а также оформить справки и выписки. Исключение составляют документы с синей печатью.

Изменения коснутся и работы контактного центра. В последний день года он будет открыт с 8:00 до 18:00, а 1 и 2 января станут выходными днями. С 3 января контактный центр будет принимать обращения по номеру 8 499 444-01-00 в обычном режиме — ежедневно с 8:00 до 22:00.