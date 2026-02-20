График работы расчетного центра Подмосковья изменится в февральские праздники

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

График работы Единого расчетного центра Подмосковья изменится в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля включительно.

В субботу, большинство отделений расчетного центра будут принимать посетителей по обычному расписанию, а 22 и 23 февраля офисы будут закрыты. Часть из них не будут работать 24 февраля.

С актуальным графиком можно ознакомиться на официальном сайте компании.

В праздничные дни жители Московской области могут решать вопросы, связанные с коммунальными расчетами, дистанционно. Для этого работает телефонная линия по номеру 8 499 444-01-00 с 8:00 до 22:00.

Также доступны цифровые сервисы центра. Личный кабинет на сайте и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00.

К привычному расписанию офисы вернутся 25 февраля.