График работы почтовых отделений Подмосковья изменится в новогодние праздники

В связи с новогодними праздниками в Московской области изменится график работы почтовых отделений. В последний день года все отделения, кроме тех, что выдают заказы с маркетплейсов, закроются на час раньше обычного.

Выходным для всех отделений станет 1 января 2026 года

Кроме того, предварительные сокращенные дни запланированы на 30 декабря и 6 января. В эти даты почтовые офисы также завершат работу на час раньше. Исключение составят пункты выдачи интернет-заказов.

Дополнительными выходными для большинства отделений станут 2 и 7 января. Работать будут только те отделения, которые оказывают услуги по выдаче посылок с маркетплейсов.

С 3 по 5 января 2026 года клиентские залы почтовых отделений будут открыты по стандартному графику.

Уточнить расписание конкретного офиса или найти ближайший открытый можно на официальном сайте почтовой службы или в мобильном приложении.

Доставка пенсий и социальных пособий почтальонами будут осуществлять в обычном режиме по согласованному с региональными отделениями Социального фонда России графику.

Доставка выплат начнется уже с 3 января 2026 года с учетом рабочего расписания почтовых отделений.