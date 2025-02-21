График работы почтовых отделений изменят в Подмосковье в День защитника Отечества

Подмосковная почта изменит график работы в День защитника Отечества. Выходным днем станет 23 февраля для всех отделений, кроме круглосуточных.

Все отделения почты, кроме круглосуточных, а также тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, не будут работать в Подмосковье 23 февраля.

В субботу, 22 февраля, рабочие день будет сокращен на один час.

Кроме того, 23 февраля почтальоны не будут разносить отправления и печатные издания. Пенсии и пособия доставят по согласованному графику.

Узнать график работы отделений можно по ссылке, а также в мобильном приложении «Почты России».