График работы почтовых отделений изменят в Подмосковье в День защитника Отечества
Подмосковная почта изменит график работы в День защитника Отечества. Выходным днем станет 23 февраля для всех отделений, кроме круглосуточных.
Все отделения почты, кроме круглосуточных, а также тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, не будут работать в Подмосковье 23 февраля.
В субботу, 22 февраля, рабочие день будет сокращен на один час.
Кроме того, 23 февраля почтальоны не будут разносить отправления и печатные издания. Пенсии и пособия доставят по согласованному графику.
Узнать график работы отделений можно по ссылке, а также в мобильном приложении «Почты России».