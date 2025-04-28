График работы офисов расчетного центра Подмосковья изменится в праздники

В праздничные дни график работы расчетного центра МосОблЕИРЦ изменится в Подмосковье. Посетителей просят учитывать эту информацию, чтобы заранее спланировать передачу показаний или визит к специалистам.

Офисы будут закрыты 1, 2, 4, 8, 9 и 11 мая, 3 и 10 мая они будут работать по расписанию субботы — с 08:30 до 16:00. В эти дни жители смогут прийти за консультацией, оплатить счета или передать показания приборов учета.

Напомним, справочную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 444-01-00 каждый день с 08:00 до 22:00. Кроме того, с 1 мая можно также получать электронный единый платежный документ на региональном портале госуслуг.