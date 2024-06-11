График работы МОККВД 12 июня опубликовали в Подмосковье
Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер будет работать в особом режиме 12 июня. В этот день не будут проводить плановые осмотры и консультации.
Стационарные отделения продолжат работать круглосуточно. Пациенты смогут получить необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
«В праздничный день режим работы медицинского учреждения изменен. Пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье и планируйте визиты к врачу, учитывая информацию на памятке», — предупредила главный врач МОККД Юлия Матушевская.
Жителям Московской области напоминают, что при необходимости срочной медицинской помощи следует звонить по телефону 122.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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