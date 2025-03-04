График работы мобильного офиса расчетного центра опубликовали в Подмосковье

Мобильный офис МосОблЕИРЦ продолжает работать для жителей Подмосковья. Здесь можно передать показания, получить консультацию, взять копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом.

В марте мобильный офис приедет в разные населенные пункты по следующему графику: 4 и 20 марта — в Воскресенск, 5, 10 и 17 марта — в Сергиев Посад, 6 и 24 марта — в Домодедово, 7 марта — в Электросталь, 11 марта — в Химки, 12 марта — в Истру, 13 и 19 марта — в Дубну, 14 марта — в Ленинский округ, 18 марта — в Павловский Посад, 21 марта — в Балашиху, 25 марта — в Лосино-Петровский, 26 марта — в Богородский округ, 27 и 28 марта — в Одинцово, 31 марта — в Красногорск.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ключевые аспекты трансформации ЖКХ. По его словам, одна из главных задач — привлечь профессионалов в отрасль. Для этого важно выстроить работу системно и планировать долгосрочно.