График работы МФЦ в праздники в феврале и марте опубликовали в Подмосковье

График работы в праздничные дни в феврале и марте опубликовали в МФЦ Подмосковья. Так, центры будут закрыты 23 февраля и 8 марта, а 22 февраля и 7 марта будут функционировать по обычному расписанию.

Центры «Мои документы» будут закрыты в Подмосковье в День защитника Отечества и Международный женский день

«23 февраля и 8 Марта МФЦ Подмосковья не будут работать. 24 февраля все отделения возобновят свою деятельность в полном объеме. 9 марта откроются только те МФЦ, которые работают по воскресеньям», — сообщила директор МФЦ Галина Варганова.

В Мингосуправления Подмосковья напомнили, что запись на прием в МФЦ не обязательна. При этом жителям порекомендовали спланировать визит заранее.

Записаться можно через «Госуслуги», Telegram-бот, «Добродел» и по телефону 122.