График работы МФЦ в праздники опубликовали в Жуковском

В связи с приближающимися праздниками — Днем защитника Отечества и Международным женским днем — многофункциональный центр «Мои документы» городского округа Жуковский переходит на временный график работы. Администрация авиаграда просит жителей внимательно ознакомиться с изменениями, чтобы избежать очередей и успеть подать необходимые документы в срок.

В понедельник 23 февраля офис будет закрыт. Прием граждан и выдача готовых документов производиться не будут. С 24 февраля по 7 марта Центр вернется к своему привычному ритму. Все окна приема будут работать по стандартному расписанию, позволяя жителям округа решить накопившиеся вопросы в штатном режиме. В Международный женский день МФЦ уходит на выходной. 9 марта также объявлен выходным. Офис возобновит работу только на следующий день.

С 10 марта многофункциональный центр открывает двери в обычном режиме. Специалисты МФЦ напоминают, что многие государственные услуги доступны в электронном виде через региональный и федеральный порталы Госуслуг 24/7, вне зависимости от графика работы физических офисов.