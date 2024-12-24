График работы МФЦ в праздники опубликовали в Подмосковье

График работы центров «Мои документы» изменится в праздники. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Так, 30 декабря МФЦ будут работать с 08:00 до 18:00, 31 декабря дежурные центры будут оказывать услуги по регистрации смерти и оформлению захоронений с 08:00 до 14:00.

Многофункциональные центры не будут работать 1, 3, 5 и 7 января, а 2, 4, 6 и 8 числа МФЦ будут предоставлять услуги по регистрации смерти и оформлению захоронений по своему обычному графику.

С 9 января все МФЦ Подмосковья вернутся к привычному режиму работы.