График работы МФЦ в новогодние праздники опубликовали в Серпухове

В преддверии Нового года и Рождества МФЦ в Серпухове меняют режим приема посетителей. Приближаются новогодние и рождественские праздники, и в связи с этим администрация Многофункциональных центров города Серпухова информирует своих посетителей о временных изменениях в графике работы.

Эти корректировки призваны обеспечить возможность получения наиболее срочных услуг. 31 декабря дежурные офисы откроют свои двери с 08:00 до 14:00. Однако важно учесть, что спектр предоставляемых услуг будет ограничен.

Это сделано для того, чтобы обеспечить поддержку по наиболее социально значимым вопросам, таким как: поддержка участников СВО и членов их семей и регистрация рождения.

Полностью нерабочими днями для всех центров МФЦ Серпухова объявлены: 1, 4, 5, 7 и 8 января. В эти дни все отделения будут закрыты. Для удобства граждан, которым могут потребоваться срочные государственные и муниципальные услуги, будут работать дежурные офисы в следующие даты: 2, 3 и 6 января. При этом, как и 31 декабря, перечень доступных услуг будет ограничен.

Администрация МФЦ рекомендует заранее уточнить список предоставляемых услуг на официальном сайте МФЦ Серпухова. Начиная с 9 января, все офисы Многофункционального центра в Серпухове вернутся к своему стандартному режиму работы.