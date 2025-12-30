График работы МФЦ в новогодние праздники опубликовали в Павловском Посаде

В преддверии новогодних и рождественских праздников, Многофункциональные центры «Мои документы» по всей Московской области переходят на особый режим работы. Эти изменения призваны обеспечить возможность получения наиболее срочных государственных услуг.

«Особое внимание уделено дежурным офисам в Павловском Посаде и Электрогорске, где жители смогут решить неотложные вопросы. Администрация МФЦ Московской области информирует о корректировках в графике приема заявителей в период с 31 декабря по 8 января включительно», — отметили специалисты учреждения.

31 декабря станет сокращенным рабочим днем для некоторых дежурных офисов МФЦ. Они будут открыты с 08:00 до 14:00. В этот день спектр предоставляемых услуг будет строго ограничен, фокусируясь на самых неотложных и социально значимых вопросах. К ним относятся: поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, регистрация важнейших актов гражданского состояния, а также оформление захоронений.

1, 4, 5, 7 и 8 января 2026 года отделения МФЦ будут закрыты. Для удобства граждан, нуждающихся в срочной помощи, 2, 3 и 6 января 2026 года в каждом городском округе Московской области будут работать дежурные МФЦ. Эти офисы откроют свои двери с 08:00 до 20:00.

Для жителей Павловского Посада и Электрогорска важно знать точные адреса дежурных офисов, которые будут работать в указанные дни. В Павловском Посаде дежурный офис будет расположен по адресу: улица Ленина, дом № 5. В Электрогорске заявителей ждут по адресу: улица Горького, дом № 3А, здание Центрального рынка. С 9 января 2026 года все подразделения МФЦ Московской области вернутся к своему стандартному графику работы.