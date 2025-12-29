График работы МФЦ в новогодние праздники опубликовали в Лыткарине

Дни, когда прием заявителей не осуществляется: 31 декабря, 1 января, а также 4, 5, 7 и 8 января. В эти дни все операции по приему и выдаче документов приостановлены. 2, 3 и 6 января 2026 года Многофункциональный центр будет функционировать в особом режиме.

В указанные даты прием заявителей будет осуществляться по следующим направлениям: оказание мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, государственная регистрация рождения, государственная регистрация смерти и оформление документов на захоронение.

«По данным вопросам прием будет вестись в стандартном режиме, согласно обычному расписанию работы центра в рабочие дни, без каких-либо сокращений по времени обслуживания. Начиная с 9 января 2026 года, все многофункциональные центры Московской области возобновят свою работу в привычном, полном объеме, согласно установленному графику», — сообщили в учреждении.

Адрес МФЦ в Лыткарине: квартал 3А, дом № 9.