График работы МФЦ в новогодние праздники опубликовали в Луховицах

В преддверии новогодних и рождественских праздников Луховицкий многофункциональный центр информирует жителей о временных изменениях в графике своей работы. МФЦ будет продолжать оказывать ряд услуг, действуя в ограниченном, но при этом специально адаптированном режиме.

По словам директора Луховицкого МФЦ Юлии Кутимовой, учреждение будет закрыто для посетителей в следующие праздничные дни: 31 декабря, 1 января, 4 января, 5 января, 7 января и 8 января. Эти дни объявлены официальными выходными. Для максимального удобства граждан, в ряд праздничных дней МФЦ будет функционировать в расширенном режиме, принимая заявителей с 08:00 до 20:00. Это коснется 2 января, 3 января и 6 января.

В эти специально выделенные дни сотрудники Луховицкого МФЦ будут сосредоточены на оказании особо актуальных и социально значимых услуг.

«В эти дни можно будет обратиться по вопросам государственной регистрации рождения, смерти, оформления захоронений и поддержки участников СВО и членов их семей, включая получение справок о статусе участника СВО и члена семьи участника СВО. Также будет вестись прием по вопросам комплексного сопровождения филиалом Фонда „Защитника Отечества“, а также прием заявлений на оформление справок и мер поддержки от действующих участников СВО и членов их семей», — сообщила Юлия Кутимова.

МФЦ заработает в штатном режиме уже с 9 января. Адрес Луховицкого МФЦ: Советский переулок, дом № 4.