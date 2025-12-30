График работы МФЦ в новогодние праздники опубликовали в Егорьевске

В преддверии Нового года и Рождества — МФЦ «Мои документы» городского округа Егорьевск вносит временные корректировки в свой привычный график работы.

«31 декабря офис МФЦ будет работать по сокращенному графику — с 08:00 до 14:00. 2, 3 и 6 января объявлены „дежурными“. В указанные даты офис МФЦ будет функционировать по продленному графику — с 08:00 до 20:00. Важно отметить, что в дни работы по специальному графику спектр предоставляемых услуг будет строго ограничен», — отметили в учреждении.

Центр сосредоточится на самых важных и социально значимых вопросах: регистрация рождения, регистрация смерти, оформление захоронений, а также получение справок о статусе участника СВО.

Особое внимание уделено поддержке военнослужащих и их близких. В указанные рабочие дни жители муниципалитета смогут обратиться за комплексным сопровождением в местный филиал фонда «Защитники Отечества», который также функционирует на базе МФЦ. Кроме того, будет доступна подача заявлений на оформление различных справок и мер поддержки, предназначенных для действующих участников СВО и членов их семей.

Полностью нерабочими днями для всех отделений МФЦ Егорьевска объявлены: 1, 4, 5, 7 и 8 января 2026 года. Начиная с 9 января 2026 года, все офисы Многофункционального центра в Егорьевске возобновят свою работу в стандартном режиме.