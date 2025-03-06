График работы МФЦ 8 марта опубликовали в Лыткарине

Многофункциональный центр в округе скорректирует свой график работы в связи с празднованием Международного женского дня. Жителям следует учесть данную информацию при планировании посещения центра.

Согласно официальному сообщению, в сам праздничный день, 8 марта, центр госуслуг не будет осуществлять прием посетителей.

7 марта МФЦ будет работать в обычном режиме, с 8:00 до 20:00, предоставляя полный спектр услуг.

В остальные дни все офисы «Мои Документы» будут открыты по своему привычному графику. Уточнить время работы конкретного МФЦ можно на региональном портале госуслуг.

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи информирует, что предварительная запись для посещения МФЦ не требуется, но для удобства граждан возможность предварительной записи сохраняется. Это можно сделать несколькими способами: позвонив по телефону 122 (добавочный 3), воспользовавшись подмосковным порталом госуслуг или через мобильное приложение «Добродел».