График работы медучреждений в новогодние праздники опубликовали в Подмосковье

В Подмосковье утвердили расписание для поликлиник и больниц на время новогодних праздников. Согласно новому графику, плановый прием в детских и взрослых поликлиниках, женских консультациях и центрах амбулаторной онкологической помощи будут проводить 2, 3, 6, 9 и 10 января.

«Понимаем, что медицинская помощь может потребоваться в любое время — вне зависимости от праздников. Поэтому неотложная служба в поликлиниках будет работать ежедневно в течение всех праздников с 08:00 до 18:00. Скорая помощь и стационарные отделения в больницах продолжат работать в круглосуточном режиме, как и всегда», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В эти дни учреждения будут работать с 9:00 до 15:00.

Вызовами на дому неотложная служба поликлиник будет заниматься ежедневно с 8:00 до 20:00, однако звонки для оформления выезда врача будут принимать только до 18:00.

Получить помощь стоматолога в плановом порядке можно будет 2, 3, 6, 9, 10 января с 9:00 до 15:00. В остальные дни праздничного периода, включая 31 декабря, 1, 4, 5, 7 и 8 января, с 9:00 до 14:00 в поликлиниках будет дежурить стоматолог, готовый оказать экстренную помощь.

Для записи к врачу доступны несколько способов: через раздел «Здоровье» на сайте государственных услуг Подмосковья, при помощи ботов в Telegram и MAX и по телефону 122.

Также можно прийти напрямую в кабинет неотложной помощи. Если состояние угрожает жизни, необходимо немедленно звонить в скорую по номеру 112.