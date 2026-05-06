График работы медучреждений с 9 по 11 мая опубликовали в Подмосковье

Фото: Поликлиника для взрослых и детей после капитального ремонта в селе Осташево Волоколамского округа / Медиасток.рф

В преддверии празднования Дня Победы Министерство здравоохранения Московской области обнародовало режим работы больниц и поликлиник на длинные выходные. Они продлятся с 9 по 11 мая.

«Понимаем, что потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент — независимо от праздников и выходных. Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать все праздничные и выходные дни — с 08:00 до 18:00. Также в эти дни будет осуществляться обслуживание вызовов на дому с 08:00 до 20:00», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Экстренные службы продолжат нести дежурство в штатном режиме. Скорая помощь и стационарные отделения больниц будут работать круглосуточно.

Что касается планового приема, то взрослые, детские и стоматологические поликлиники, а также женские консультации распахнут свои двери 11 мая с 9:00 до 15:00.

Отдельно стоит отметить, что 9 и 10 мая в стоматологиях можно будет попасть к дежурному врачу, правда, время работы сократится — с 9:00 до 14:00.

Записаться на прием можно несколькими способами: через бота Дениса в мессенджере МАX, через областной портал госуслуг в разделе «Здоровье» или мобильное приложение «Добродел Здоровье», а также по телефону горячей линии 122.

Если же состояние представляет угрозу для жизни, следует незамедлительно звонить по номеру 112 для вызова скорой помощи.