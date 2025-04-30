График работы автобусов в Егорьевске изменится в майские праздники

В период майских праздников жители и гости Егорьевска смогут воспользоваться общественным транспортом, курсирующим по расписанию субботы. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявило об изменении графика работы автобусов в период с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

В указанные дни автобусные маршруты будут функционировать в соответствии с субботним расписанием. Это означает, что интервалы движения могут быть увеличены, а количество рейсов сокращено по сравнению с будними днями. Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки и уточнять расписание на остановках или на сайте перевозчика.

Кроме того, в преддверии Дня Победы Министерство транспорта также сообщило о специальных мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. С 28 апреля по 31 мая для участников ВОВ будет действовать упрощенный порядок оформления проездных документов. Для бесплатного проезда в общественном транспорте в эти дни ветеранам достаточно будет предъявить удостоверение личности и любой документ, подтверждающий их статус ветерана Великой Отечественной войны.