График приема специалистов центра мемориальный услуг опубликовали в Подмосковье

В ноябре жители Подмосковья смогут получить бесплатные консультации специалистов ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» в многофункциональных центрах региона. Эксперты расскажут, как оформить необходимые документы, получить помощь при организации похорон и разъяснят порядок предоставления ритуальных услуг.

Консультации пройдут в разных округах Московской области, включая Люберцы, Можайск, Одинцово, Мытищи, Красногорск и другие. Точные адреса и даты проведения встреч можно узнать в ближайшем МФЦ.

Жители региона также могут обратиться за консультацией по вопросам погребения и похоронного дела по телефону круглосуточной горячей линии: 8 (498) 568-99-99 или найти всю необходимую информацию на официальном сайте.