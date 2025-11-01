График поездов Ярославского направления МЖД изменится с 5 ноября

С 5 ноября изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги. Корректировки связаны с ремонтными работами на участке Рязанцево — Беклемишево — Итларь Северной железной дороги, по которому курсируют поезда до Москвы и обратно.

Ремонт будут проводить в технологические «окна» продолжительностью 24 часа — с 06:00 до 06:00 следующего дня. Работы запланированы на 5–6, 8–9, 12–13, 15–16 и 19–20 ноября. Дополнительно 24 и 27 ноября ремонт продлится с 06:00 до 14:00.

На время проведения работ изменится расписание пригородных поездов: у части электричек скорректируют время отправления и прибытия, некоторые остановки временно отменят, а ряд рейсов снимут с расписания. Кроме того, поезд № 6221 Сергиев Посад — Москва, который обычно отправляется в 09:40, будет следовать по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее уточнить актуальное расписание и с пониманием отнестись к временным изменениям. Проверить информацию можно на вокзалах, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».