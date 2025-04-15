График электричек Ленинградского направления изменится до 29 апреля

На Октябрьской железной дороге с 22 по 24 и с 28 по 29 апреля 2025 года изменится расписание пригородных поездов на Ленинградском направлении. Корректировки вызваны ремонтными работами. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Некоторые электрички МЦД-3, которые ходят между Зеленоградом-Крюково и Москвой, временно отменят. Также в этот период полностью отменят отдельные рейсы на маршруте Тверь — Лихославль — Тверь.
Уточнить изменения можно на информационных стендах на станциях, на сайте МТ ППК в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».