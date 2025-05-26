График электричек Ленинградского направления изменится до 28 мая

Из-за ремонтных работ на перегоне Дорошиха — Тверь и на станции Спирово с 26 по 28 мая 2025 года изменится расписание электричек Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Электричку № 7548 (Москва — Зеленоград-Крюково) отменят, некоторые пригородные поезда на участке Тверь — Бологое — Тверь также не будут ходить. С актуальным расписанием поездов можно ознакомиться на информационных стендах на станциях, на сайте МТ ППК в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее Андрей Воробьев рассказал о проектах трансформации госуслуг в Подмосковье. По его словам, это позволит оптимизировать расход ресурсов в области государственных процессов.