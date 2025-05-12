Еще 417 трансформационных проектов запланировали реализовать в Подмосковье. Они помогут упростить рутинную работу и оптимизировать процессы получения госуслуг. Из них 71 проект предложили главы округов, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Реализация трансформационных проектов позволит оптимизировать расход ресурсов в области государственных процессов. С их помощью госуслуги переводят в электронный вид, уменьшается бумажная волокита, а сотрудники ведомств могут более эффективно распределять силы.

В этом году в Подмосковье сформировали 417 таких проектов, до января реализуют более 200 из них. С начала года уже запустили 16. Они связаны со сферами туризма, транспорта и тарифного регулирования.

«Каждый проект — это умные решения, это то, что повышает эффективность. Эффективность — это когда из точки А в точку Б мы приходим в срок или быстрее, и затрачиваем на это меньше ресурсов. А ресурсы для нас очень важны для решения насущных и существенных проблем», — сказал Воробьев.