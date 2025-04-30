График движения электропоездов в Серпухове изменится в майские праздники

Корректировки в расписании вводятся на период с 30 апреля по 11 мая включительно. Для удобства планирования поездок Центральная пригородная пассажирская компания предоставляет следующую информацию о режиме работы электричек: 30 апреля и 7 мая электропоезда будут курсировать по расписанию пятницы, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая — по расписанию субботы, а 4 мая и 11 мая — по расписанию воскресенья.

Это означает, что в отдельные дни количество рейсов и время отправления могут отличаться от привычного графика, поэтому пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями.

Особое внимание уделено предотвращению переполненности вагонов в пиковые периоды. Для этого «Центральная ППК» приняла решение о назначении 60 дополнительных электропоездов на наиболее востребованных направлениях в период праздников.

Получить подробную информацию о расписании движения электропоездов по конкретным маршрутам, а также уточнить время отправления и прибытия можно на официальном сайте «Центральной ППК».