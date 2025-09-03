График движения автобуса № 13 в Дубне скорректируют под школьное расписание

В августе по просьбам жителей поселка для многодетных семей в Дубне рядом с ним появилась остановка, а также начал ходить автобус маршрута № 13. Депутат городского совета Екатерина Аратова проверила, успевают ли школьники вовремя добираться на занятия.

Депутат проехала на общественном транспорте по маршруту и отметила, что автобус был полон учеников и их родителей. «По школам в Институтской части детки успели вовремя, а на Большой Волге пара учеников задержалась на несколько минут», — рассказала Екатерина Аратова.

По просьбе депутата глава Дубны Максим Тихомиров пообещал в ближайшее время скорректировать расписание автобуса, чтобы дети успевали к первому уроку, а жителям ближайших домов было удобнее пользоваться общественным транспортом,

Напомним, раньше школьникам из поселка для многодетных семей приходилось ходить пешком почти километр до остановок «ЗЖБИиДК», «Поселок Семейный» или «Улица Александровка». После появления новой остановки «Поселок Аист» эта проблема была решена. Рядом также обустроили пешеходные переходы и искусственные дорожные неровности, чтобы водители снижали скорость.