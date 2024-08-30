Портрет советского авиаконструктора Семена Алексеева нарисовали на торце дома в Люберцах в граффити

Граффитисты приступили к нанесению мурала на торец дома № 26 на 2-й Заводской улице в поселке Красково городского округа Люберцы. Они нарисуют портрет Героя Социалистического Труда авиаконструктора самолетов-истребителей Семена Алексеева.

Такое решение приняли собственники совместно с главой городского округа Владимиром Волковым.

«В июле состоялась встреча с местными жителями. Красковчане предложили на торец дома, который выходит на будущий сквер, нанести мурал. Мы проработали эту идею с коллегами из профильных управлений. Работы начались после завершения капитального ремонта торца многоквартирного дома. Учли, что сквер будет выполнен в космическом стиле, поэтому было принято решение о нанесении изображения известного советского авиаконструктора самолетов-истребителей, систем спасения и жизнеобеспечения экипажей самолетов и космических объектов, первого руководителя — главного конструктора НПП „Звезда“ Героя Социалистического Труда Семена Михайловича Алексеева», — отметил Владимир Волков.

Он добавил, что на полотне будет расположен QR-код. Каждый желающий сможет навести камеру телефона и узнать более подробную информацию о Семене Алексееве. Помимо этого, мурал подчеркнет тему космоса в новом сквере. Подрядчики уже зонировали территории, установили бортовой камень, организовали клумбы и отсыпали щебнем зону для родителей перед детской площадкой.

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