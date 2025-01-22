Градообразующее предприятие Воскресенска отметило 94-летие

Началом истории флагмана российской промышленности считается 22 января 1931 года. Тогда в цехе фосфоритной муки, построенном в конце 1930 года, выработали первые тонны минеральных удобрений.

Одним из крупнейших предприятий советской химической промышленности Воскресенский химкомбинат стал в начале 1940-х годов. Предприятие внесло огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. В это время цеха перепрофилировали на выпуск оборонной продукции для фронта. Завод выпускал противотанковые ежи, запчасти для «катюш», корпусы для гранат-«лимонок», пламегасители и антиобледенители для самолетов.

В настоящее время филиал «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим» продолжает активно развивать производство, используя новые современные технологии и оборудование. Он является одним из главных предприятий России по импортозамещению. Вся продукция завода отличается высоким качеством и соответствует российским и международным стандартам.

Глава Воскресенска Алексей Малкин поздравил градообразующее предприятие с этой важной датой, поблагодарил за добросовестный труд коллектив и ветеранов и пожелал ярких успехов и безостановочного развития.