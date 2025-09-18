Градообразующее предприятие Фрязина вышло в финал всероссийского конкурса

НПП «Исток» имени Шокина будет бороться за звание лучшего в стране в финале премии «Лучший промышленный дизайн России». Решающую роль в определении победителя конкурса может сыграть народное голосование.

Фрязинское предприятие представлено в номинации с масштабным проектом «Базовое предприятие по разработке и выпуску электронных приборов, корпус № 150».

Новый корпус представляет собой воплощение современного подхода к организации науки и производства. Он состоит из двух гармонично связанных частей и идеально сочетает функциональность и эстетику. Внутри семиэтажного административно-производственного блока расположены высокие атриумы с панорамным остеклением, многосветные холлы на три этажа, современные навесы и панорамные лифты.

Сердце комплекса — четырехэтажная производственная часть. В помещениях высшего класса чистоты (ISO 6-7) создаются приборы будущего. Высота потолков и продуманная планировка позволяют разместить уникальное технологическое оборудование.

Технологическая новизна проекта заключается в комплексном цифровом подходе.Все этапы, от макетирования до прокладки коммуникаций сначала отработали в виртуальной модели, что позволило избежать ошибок на стройплощадке, сэкономить значительные средства и сократить сроки возведения объекта.

Поддержать предприятие, где разрабатываются передовые технологии, флагмана отечественной электроники, может каждый житель Подмосковья. Народное голосование будет проходить до 26 сентября. Для участия необходима регистрация.