Готовность жилых домов к отопительному сезону проверили в деревне Новой

Мониторинг готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду провели в деревне Новой под Солнечногорском. Проверка прошла в четырех домах населенного пункта.

Дома осмотрели заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин, уполномоченный главы по территориальному округу «Соколовское» Иван Цицилин, представители управляющей организации «Креатив» и местные жители.

В центре внимания комиссии были содержание подвалов и состояние кровель. В этом году по программе Фонда капитального ремонта обновили скатную крышу дома № 19.

«Осмотренные нами дома подготовлены к осенне-зимнему периоду. Управляющая организация провела необходимые работы. Паспорта готовности подписаны. Выборочную проверку домов в деревне Новая также провели специалисты Государственной жилищной инспекции Московской области», — отметил Александр Сорокин.