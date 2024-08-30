Готовность жилых домов к отопительному сезону проверили в деревне Новой

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Мониторинг готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду провели в деревне Новой под Солнечногорском. Проверка прошла в четырех домах населенного пункта.

Дома осмотрели заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин, уполномоченный главы по территориальному округу «Соколовское» Иван Цицилин, представители управляющей организации «Креатив» и местные жители.

В центре внимания комиссии были содержание подвалов и состояние кровель. В этом году по программе Фонда капитального ремонта обновили скатную крышу дома № 19.

«Осмотренные нами дома подготовлены к осенне-зимнему периоду. Управляющая организация провела необходимые работы. Паспорта готовности подписаны. Выборочную проверку домов в деревне Новая также провели специалисты Государственной жилищной инспекции Московской области», — отметил Александр Сорокин.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Также члены комиссии обсудили с жителями вопросы содержания и благоустройства территории деревни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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