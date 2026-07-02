Новый корпус центра образования №1 построят в Пушкино

В Пушкино на улице Академика Янгеля продолжается строительство второго корпуса центра образования №1. Готовность здания уже превысила 70%.

Фасад корпуса отделывают керамогранитом, в подвале монтируют инженерные узлы, а во дворе начали благоустройство. Внутри здания уже идет покраска стен. На стройке работают более 60 человек, сообщил руководитель проекта Алексей Воронцов. Сейчас бригады трудятся как снаружи, так и в подвальных помещениях.

В ходе капитального ремонта удалось расширить столовую. Теперь там смогут обедать не 60, а 100 школьников.

Сегодня объект проверили представители администрации и окружного Совета депутатов, учителя и родители. По словам депутата Дмитрия Кулькова, претензий к качеству нет. Строители обещают сдать школу к концу июля.