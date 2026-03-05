Участок Осташковского шоссе в Мытищах реконструируют в 2027 году

В Мытищах продолжается реконструкция отрезка Осташковского шоссе. Работы развернулись на участке протяженностью более 430 метров — от деревни Пирогово до деревни Подрезово.

Трассу расширят до четырех полос.

«В рамках реконструкции строители приступили к устройству дождевой канализации методом горизонтально-направленного бурения. Сейчас завершили разработку котлована и в ближайшее время приступят к бурению», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

После реконструкции транспортная ситуация на этом участке значительно улучшится примерно для 30 тысяч водителей.

Проект предусматривает не только расширение проезжей части. На пересечении Осташковского шоссе, улицы Прибрежной в деревне Подрезово и дороги на Ульянково появится одноуровневая кольцевая развязка. Такое решение позволит убрать светофоры и увеличить пропускную способность перекрестка. Кроме того, для пешеходов и велосипедистов обустроят тротуары и специальные дорожки.

Реконструкция должна улучшить транспортную доступность сразу нескольких населенных пунктов: деревень Подрезово, Пирогово, Ульянково, а также поселков Мебельной Фабрики и Пирогово.

Сейчас на участке часто скапливаются пробки, особенно летом, когда к Клязьминскому водохранилищу устремляются отдыхающие.

Завершить все работы планируют в третьем квартале будущего года.

Отрезок, о котором идет речь, является продолжением трассы Осташковское шоссе — деревня Ульянково длиной 3,3 километра. Ее открыли для движения в августе 2023 года.