Готовность транспортной развязки на Рогачевском шоссе превысила 70%

Строительство транспортной развязки на Рогачевском шоссе продолжается в Подмосковье. Готовность этого заключительного этапа Северного обхода Лобни оценили в 75%, о чем сообщили в Минтрансе региона.

Строители начали укладывать асфальт по основному ходу и на съездах развязки № 10 и № 11 со стороны автодороги «Хлебниково — Рогачево — Луговая». Начались работы на съезде № 12 со стороны Краснополянского шоссе. Параллельно продолжается покраска эстакады через Рогачевское и Краснополянское шоссе, завершается реконструкция участка Краснополянского шоссе.

«Завершить основные работы по строительству развязки планируется до конца 2024 года», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

Новая развязка, которую возводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», свяжет западные и южные микрорайоны Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города. Это поможет разгрузить Краснополянское шоссе и в целом улучшить дорожную ситуацию в округе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них — федерального значения.

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