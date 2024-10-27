Готовность спецтехники к зиме проверили в лесопарке «Шишкин лес» в Истре

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Специалисты осмотрели оборудование перед зимой в лесопарке «Шишкин лес» в Истре. Всего в парках округа используют 28 специальных машин.

Это мотоблоки, тракторы и мини-погрузчики. Инвентарь прошел техническое обслуживание, в том числе замену масла и свечей.

Теперь техника полностью готова к холодам. Провели инструктаж по безопасности и для водителей.

Такой осмотр проходит регулярно — каждый год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовить коммунальную технику к зиме в Подмосковье.

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