Готовность снегоуборочной техники к зиме проверили в Королеве

В городском округе Королев ежегодно проверяют готовность техники к зиме, чтобы жители с комфортом проводили время в общественных пространствах. Уборкой снега в парках и скверах занимается «Горзеленхоз».

Проверка техники прошла у входа в Центральный городской парк. В работе зимой будут задействованы 60 сотрудников и 26 единиц уборочной техники, в том числе тракторы, погрузчики и райдеры с щетками. Персонал обеспечен зимней специализированной одеждой и необходимым инвентарем.

«Для уборки в наших парках применяется и механизированный, и ручной способ. Там, где позволяет место, работы проводятся тракторами, а аллеи и пешеходные дорожки чистят с помощью малой техники — роторных снегоуборщиков и ручного инвентаря», — рассказал директор МБУК «Парки Королева» Дмитрий Бутков.

Для коммунальной организации в Королеве закупили достаточно противогололедных материалов. Обработку в парках будут проводить с использованием гранитной крошки — экологически безопасного средства.