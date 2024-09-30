Готовность системы оповещения населения проверят 2 октября в Мытищах

Звуковой сигнал сирены «Внимание всем!» прозвучит в Московской области. Оповещение передадут по федеральным и областным теле и радио каналам.

В Московской области проведут комплексную проверку региональной системы оповещения населения. В ее рамках будут задействованы электросирены и передан сигнал «Внимание всем!». В 10:43 информация прозвучит по телевидению и радио. Сообщение будет содержать следующее: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Дополнительно информация о проверке будет доступна в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО» и «Министерства Чрезвычайных Ситуаций России».

Согласно правилам гражданской обороны, при звуковом сигнале сирены «Внимание всем!» рекомендуется включить радиоприемники и телевизоры, настроенные на федеральные телеканалы. Также необходимо заранее установить на смартфоны приложения «МЧС России» и «112 МО» для получения сообщений.

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