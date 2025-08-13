Готовность систем электроснабжения пешеходного перехода в Люберцах достигла 90%

В городском округе Люберцы продолжается строительство надземного пешеходного перехода над железнодорожными путями между станциями Малаховка и Красково. Специалисты на 90% завершили работы по устройству систем электроснабжения и освещения в новом сооружении.

Переход соединит Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу. Свыше 10 тысяч жителей смогут комфортно и безопасно пересекать железную дорогу.

Как рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, специалисты уже остеклили пролет, обустроили монолитные лестницы со стороны Нового проспекта. Также смонтировали металлокаркас башен-сходов со стороны Нового проспекта и 1-й Первомайской улицы.

«Сейчас строители выполняют сварочные работы в шахте лифта. Помимо этого, они продолжают собирать металлокаркас павильона со стороны 1-й Первомайской улицы и завершают остекление павильона со стороны Нового проспекта», — добавил руководитель муниципалитета.

Движение по переходу планируют отрыть в третьем квартале 2025 года.