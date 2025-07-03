Готовность школы на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах достигла 80%

В городском округе Люберцы на улице 3-е Почтовое отделение продолжается строительство современной школы на 1,5 тысячи учеников. Уже выполнено свыше 80% всех работ.

Школа станет одной из крупнейших в округе и будет служить не только местом для обучения, но и полноценной площадкой для развития и отдыха детей.

В здании предусмотрено 60 уютных классов, современные спортивные залы с раздевалками и душевыми, актовый зал для различных мероприятий, библиотека с комфортными зонами для чтения, медицинский кабинет для оказания первой помощи, а также игровые комнаты для творческих занятий и активностей.

«Специалисты активно ведут внутреннюю отделку помещений, благоустройство территории, монтируют технологическое оборудование в пищеблоке, завершают устройство фасада и витражей, приступили к установке лифтового оборудования. Подрядчик усилил бригаду — на объекте задействовано более 200 строителей, работы идут по графику», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Открытие новой школы запланировано на конец этого года. Всего в 2025 году в городском округе Люберцы планируется завершить строительство и капитальный ремонт 16 социальных объектов.