Готовность школьных автобусов к новому учебному году проверят в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В Госавтоинспекции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» провели совещание с участием автотранспортных предприятий. Автобусы для школьников пройдут проверку параметров, влияющих на безопасность.

На встрече в Госавтоинспекции собрались представители автотранспортных предприятий «Лидер Моторс Групп», «Максавто», «Вектор СА», ИП Кликич и «Омнибус». В новом 2024-2025 учебном году они будут перевозить школьников.

Сотрудникам автопредприятий рассказали об обстановке на дорогах, статистике по аварийности, напомнили правила перевозки детей. Автобусы пройдут полный чек-ап влияющих на безопасность параметров. Автоинспекторы проверят техническое состояние автобусов перед выходом на маршруты, состояние здоровья водителей, а также наличие договоров с организациями со своей производственно-технической базой.

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